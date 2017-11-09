Два человека пострадали в результате обстрелов в ДНР

В Избранное

Донецк, 9 ноября. За последние сутки два человека были ранены в результате обстрелов украинскими силовиками Донецкой народной республики, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили двое военнослужащих ДНР», — приводит слова Басурина РИА Новости.

Всего за последние сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 23 раза, обстрелы были зафиксированы в районе 13 населенных пунктов.

Накануне из-за обстрелов в селе Саханка были повреждены шесть домов, местные жители не пострадали.

Напомним, Киев проводит военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик с апреля 2014 года. Кампания была начата после того, как ДНР и ЛНР объявили о независимости. В результате вооруженного конфликта, по данным ООН, пострадали более 10 тысяч человек.