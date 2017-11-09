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Спорт
Экс-полузащитник «Уфы» может продолжить карьеру в Испании
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    Экс-полузащитник «Уфы» может продолжить карьеру в Испании

    13:54  9 Ноября 2017
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    Экс-полузащитник «Уфы» может продолжить карьеру в Испании

    Манчестер, 9 ноября. Хавбек английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, которые ранее выступал за российскую «Уфу», может сменить клубную прописку и переехать в Испанию. Об этом в четверг пишет издание FootballHub. 

    По данным издания, каталонская «Жирона» проявляет активный интерес к украинскому полузащитнику. Согласно информации источника, руководство «Жироны» рассчитывает во время зимнего трансферного окна договориться об аренде 25-летнего Зинченко сроком на шесть месяцев, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, полузащитник сборной Украины Зинченко перебрался в «Манчестер Сити» из «Уфы» в минувшем году. Впрочем, за горожан он провел всего один матч. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #уфа #манчестер сити #зинченко #жирона
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