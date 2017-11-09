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Милонов предложил Собчак «по-женски» покаяться в «проамериканском грехе»
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    Милонов предложил Собчак «по-женски» покаяться в «проамериканском грехе»

    13:54  9 Ноября 2017
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    Милонов предложил Собчак «по-женски» покаяться в «проамериканском грехе»

    Москва, 9 ноября. Ксения Собчак должна публично покаяться за свои слова о поддержке антироссийских санкций США и попросить прощения у российского народа. С таким заявлением выступил сегодня известный депутат Виталий Милонов.

    Милонов обвинил Собчак в антипатриотической позиции из-за заявлений о том, что Россия нарушила нормы международного права при присоединении Крыма.

    «Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили. Но радоваться, встречать оккупантов цветами и песнями, делать своей стране хуже  — позиция странная, заслуживающая осуждения» — подчеркнул депутат.

    Депутат рекомендовал молодому кандидату в президенты России «подтянуть свое патриотическое чувство» и покаяться. Собчак надо, по его словам «набраться смелости и по-женски попросить у народа прощения за свой проамериканский грех».

    «Люди у нас хорошие и добрые — пожурят, но простят»,  — заявил Милонов.

    Милонов предложил Собчак «по-женски» покаяться в «проамериканском грехе»

    Напомним, заявления Собчак, объявившей, что намерена баллотироваться в президенты, о том, что «Крым — украинская территория», а восстановление отношений между Украиной и РФ должно быть приоритетом российской внешней политики, вызвало возмущение у многих политиков и общественных деятелей в РФ. Даже пресс-секретарь президента отреагировал на эти слова, заявив, что слова Собчак неправильны «по сути и по форме».

    Автор: Валентин Меликов
    #милонов #собчак
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