Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уральский подросток попал под следствие за оскорбительные надписи на стенах‍
Общество
Курганского садиста тайно увезли на съемки ток-шоу в Москву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курганского садиста тайно увезли на съемки ток-шоу в Москву

    13:44  9 Ноября 2017
    157

    Курганского садиста тайно увезли на съемки ток-шоу в Москву

    Курган, 9 ноября. Курганца, который зверски избил и покусал женщину, тайно вывезли в Москву на съемки ток-шоу «Мужское и Женское». 

    Об этом «URA.RU» сообщил информированный источник. В пресс-службе УМВД по Курганской области от оперативных комментариев отказались, заявив, что полная информация будет позже.

    После новости о происшествии федеральные СМИ устроили в Кургане битву за главных героев инцидента. По данным источника издания, вывезти Анатолия Ежкова помог сотрудник курганской газеты. 

    Дочь пострадавшей сообщила, что съемки ток-шоу были назначены на 9 ноября, но по неизвестной причине перенеслись. На передачу приглашены также гражданский муж избитой женщины, ее родственники и подруги.

    Напомним, 45-летнего курганца, который напал на женщину, избил ее и прокусил нос и уши, оставили на свободе «до суда» под подписку о невыезде. После расправы над женщиной самого Ежкова жестоко избили, он находился в больнице.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ток-шоу
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1702