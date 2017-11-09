Курганского садиста тайно увезли на съемки ток-шоу в Москву

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Курган, 9 ноября. Курганца, который зверски избил и покусал женщину, тайно вывезли в Москву на съемки ток-шоу «Мужское и Женское».

Об этом «URA.RU» сообщил информированный источник. В пресс-службе УМВД по Курганской области от оперативных комментариев отказались, заявив, что полная информация будет позже.

После новости о происшествии федеральные СМИ устроили в Кургане битву за главных героев инцидента. По данным источника издания, вывезти Анатолия Ежкова помог сотрудник курганской газеты.

Дочь пострадавшей сообщила, что съемки ток-шоу были назначены на 9 ноября, но по неизвестной причине перенеслись. На передачу приглашены также гражданский муж избитой женщины, ее родственники и подруги.

Напомним, 45-летнего курганца, который напал на женщину, избил ее и прокусил нос и уши, оставили на свободе «до суда» под подписку о невыезде. После расправы над женщиной самого Ежкова жестоко избили, он находился в больнице.