САА объявила об освобождении последнего оплота ИГ в Сирии

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Дейр-эз-Зор, 9 ноября. Командование Сирийской арабской армии объявило, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ полностью освободили от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) город Абу-Кемаль. Абу-Кемаль был последним крупным оплотом террористов ИГ1 в стране.

«Освобождение Абу-Кемаля является чрезвычайно важным шагом, поскольку означает общий провал проекта «Исламского государства» в регионе», — указано в заявлении командования правительственной армии Сирии.

Как отметили в САА, правительственные войска и союзники продолжают наступление на отдельные участки обороны ИГ в пустыне. По некоторым данным, правительственные силы даже не вошли в Абу-Кемаль — военные источники в Twitter заявили, что войска лишь установили огневой контроль на юго-восточном направлении.

Напомним, на протяжении последних нескольких дней силы ВКС РФ, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М3, наносили удары по инфраструктуре террористов ИГ в районе Абу-Кемаля. Кроме того, по целям террористов нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» из акватории Средиземного моря.

1 Организация запрещена на территории РФ.