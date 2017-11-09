Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Новости Сирии
САА объявила об освобождении последнего оплота ИГ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    САА объявила об освобождении последнего оплота ИГ в Сирии

    13:41  9 Ноября 2017  /обновлено: 14:01  09 Ноября 2017
    656

    САА объявила об освобождении последнего оплота ИГ в Сирии

    Дейр-эз-Зор, 9 ноября. Командование Сирийской арабской армии объявило, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ полностью освободили от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) город Абу-Кемаль. Абу-Кемаль был последним крупным оплотом террористов ИГ1 в стране.

    «Освобождение Абу-Кемаля является чрезвычайно важным шагом, поскольку означает общий провал проекта «Исламского государства» в регионе», — указано в заявлении командования правительственной армии Сирии.

    Как отметили в САА, правительственные войска и союзники продолжают наступление на отдельные участки обороны ИГ в пустыне. По некоторым данным, правительственные силы даже не вошли в Абу-Кемаль — военные источники в Twitter заявили, что войска лишь установили огневой контроль на юго-восточном направлении. 

    САА объявила об освобождении последнего оплота ИГ в Сирии

    Напомним, на протяжении последних нескольких дней силы ВКС РФ, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М3, наносили удары по инфраструктуре террористов ИГ в районе Абу-Кемаля. Кроме того, по целям террористов нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» из акватории Средиземного моря.

    САА объявила об освобождении последнего оплота ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1702