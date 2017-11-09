Новый военный бюджет США: попытка «сдержать» Россию обречена на провал

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В США принят оборонный бюджет страны на 2018 год. В этом многостраничном документе, имеющем силу закона, нашлось немало интересного.

Так, США выделит 350 млн долларов в виде военной помощи Украине и потратит около 4,6 млрд долларов на «противодействие русской агрессии» и «сдерживание» России в Европе.

Кроме того, отдельным положением американского военного бюджета является… практически прямой запрет на трансляцию в США «российского государственного видеоконтента».

Оружие для войны

350 миллионов долларов военной помощи от США получит в 2018 году Украина. С точки зрения суммы, ситуация в следующем финансовом году в точности повторит «прощальный подарок» Барака Обамы, который выделил в конце своего президентского срока 350 миллионов долларов военной помощи Украине на 2017 год.

До этого, в 2014–16 годах, размер средств, выделяемых Украине «на войну», был лишь немногим скромнее, колеблясь в пределах 300–320 млн долларов. Впрочем, это все равно составляло львиную долю американских вливаний в «незалежную». Так, согласно сообщениям чиновников Пентагона и Госдепа, за 2017 бюджетный год Украина в целом получила лишь 560 млн долларов американской помощи по всем программам. Таким образом, военные ассигнования составили без малого 62% от общей суммы американской помощи Украине.

Впрочем, основным моментом, который кардинально изменяет сущность американской военной помощи Украине, является снятие запрета на поставку стране, в которой де-факто идет гражданская война, летального оружия. Несмотря на формальные оговорки в тексте закона, это открывает «зеленую улицу» любым поставках оружия на Украину, которые теперь могут осуществляться прямым решением Пентагона.

Таким образом США подталкивают Украину к эскалации напряженности в Донбассе и делают возможным широкомасштабный военный конфликт. Не секрет, что материально-техническое обеспечение украинской армии после четырех лет необъявленной войны находится в ужасающем состоянии. Помимо вопросов с состоянием техники и оружия, в украинской армии, в случае продолжения боевых действий, может начаться элементарная нехватка боеприпасов определенных категорий.

На цели военного строительства на Украине в 2018 году запланировано потратить 163–165 млрд гривен (около 5% ВВП), что, в пересчете на доллары составит по текущему курсу около 6 миллиардов. В такой ситуации дополнительные 350 млн долларов хоть и составляют лишь 6% от общей суммы, но могут быть потрачены именно на закупки критически важных и дефицитных категорий военного снабжения. А отмена запрета на поставку летального оружия лишь подчеркивает направление такого рода «военного сотрудничества».

Досыпали с горкой

Впрочем, военный бюджет США и не скрывает своей антироссийской направленности. Так, Литва, Латвия и Эстония получат «на троих» 100 млн долларов на «отражение российской агрессии». Ну а общий объем американской военной помощи странам Европы, указанный как необходимый для «противодействия России», составит 4,6 млрд долларов США.

При этом Конгресс США оказался «роялистом большим, чем сам король». Президент США Дональд Трамп попросил на цели оборонного бюджета у Конгресса лишь 700 млрд долларов, а в принятых документах фигурирует цифра на 26,1 млрд долларов больше. Таким образом, Конгресс, представители которого обычно выступают за бюджетную экономию, в этом случае не только удовлетворил аппетиты Пентагона и президентской администрации, но и, как говорится, «досыпал с горкой».

Стоит напомнить, что еще в 2016 году военный бюджет США составлял лишь 534 млрд долларов, а в прошлом году лишь немного превзошел отметку в 600 миллиардов, составив 602 млрд долларов. Таким образом, всего за два последних года американский военный бюджет вырос на треть или же, в абсолютных цифрах — на 192 млрд долларов. Для сравнения, Россия потратила в 2017 году на оборону 69 млрд долларов, а Китай — чуть больше 132 млрд долларов.

В целом, такой рост военного бюджета США вполне закономерен. У теряющего силу мирового гегемона не остается в запасе других средств воздействия на мировые процессы, за исключением грубой военной силы.

При этом даже эти громадные средства из военного бюджета «уходят в песок». Так, около 100 млрд долларов из бюджета 2018 года будут потрачены Вашингтоном на уже существующие конфликты — в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и странах Африки.

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Для сравнения, на разработку новых ракет средней дальности, которые должны «сдержать» Россию в Европе и «похоронить» советско-американский договор о ракетах средней и малой дальности, будет потрачено лишь 58 млн долларов. Но кто в США сегодня думает о будущем, когда у угасающей мировой империи уплывает из рук пальма первенства?

Впрочем, наиболее курьезные положения военного бюджета США содержатся даже не в цифрах или моделях оружия, а в сопутствующих положениях, касающихся новых методов ведения войны.

Антивирусы и телепрограммы

Бюджет 2018 года расписывается в невозможности для США удержать высокотехнологический фронт современной информационной и кибервойны. При этом предлагаемые способы «победы» в противостоянии с технологически развитыми соперниками США, как минимум, вызывают улыбку сожаления.

Так, начиная с будущего года, структурам и службам Пентагона запрещено пользоваться антивирусным программным обеспечением российской «Лаборатории Касперского». Это показывает отнюдь не некий «шпионский след», а то, что операционная система Windows до сих пор не избавилась от прорех в системе безопасности, что и побуждало военное ведомство США использовать антивирусные продукты с открытого рынка.

Еще более комичным выглядит запрет на трансляцию «российского государственного видеоконтента», который тоже почему-то угодил в текст военного бюджета США.

«Нельзя предусматривать возможность обязательств для дистрибьюторов передавать контент телестанций в том случае, когда этот контент находится во владении, контролируется или финансируется правительством России. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством России, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей», — отмечается в документе.

Данная поправка, по мнению законодателей, должна ударить по российским англоязычным СМИ — каналам Russia Today и Sputnik. Ранее власти США уже потребовали от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Но, фактически, этой фразой американские законодатели расписываются в очевидном: США ведет современную информационную войну совершенно негодными способами и средствами — и, ожидаемо, проигрывает.

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Причина злобной позиции американского истеблишмента по отношению к российским СМИ очевидна. В их материалах содержится правдивая и аргументированная оценка происходящих событий, в то время как американский официоз вынужден все чаще прибегать к умалчиваниям, передергиванием, а то и открытой лжи в своих репортажах. И в такой ситуации, конечно, от катастрофы доверия американские СМИ может спасти лишь тотальный запрет любых альтернативных точек зрения.

Окончательное утверждение сформированного законопроекта должно состояться в Сенате и Палате представителей Конгресса США, после чего закон будет подписан президентом США. Удержит ли этот бюджет мировую ситуацию в желаемом для Соединенных Штатов русле? Скорее всего — нет, так как вызовы, стоящие перед США, не имеют военного решения.