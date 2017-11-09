МИД РФ назвал заявление премьера Македонии попыткой «жертвенного самопиара»

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Москва, 9 ноября. МИД РФ ознакомился с заявлением премьер-министра Македонии Зорана Заева о том, что Россия якобы готовила его ликвидацию. Представитель российского ведомства Мария Захарова назвала это «безосновательными инсинуациями», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава правительства Македонии Зоран Заев заявил, что Россия якобы готовила его ликвидацию. Слова македонского чиновника прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Читали заявление Заева премьер министра Македония о его ликвидации по черногорскому сценарию. Считаем это не только маниакальным заявлением, но и попыткой жертвенного самопиара», — сказала дипломат.

Захарова назвала слова главы правительства Македонии «безосновательными инсинуациями», подчеркнув, что Россия никогда не вмешивалась в дела Скопье.