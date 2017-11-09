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МИД РФ: Дата и место проведения конгресса сирийского национального диалога в стадии проработки
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    МИД РФ: Дата и место проведения конгресса сирийского национального диалога в стадии проработки

    13:36  9 Ноября 2017  /обновлено: 14:19  09 Ноября 2017
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    МИД РФ: Дата и место проведения конгресса «Сирийского национального диалога» в стадии проработки

    Москва, 9 ноября. Проведение конгресса сирийского национального диалога находится на стадии проработки, обсуждается место, время и состав участников, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова рассказала об организации конгресса сирийского национального диалога.

    «Точная дата проведения, место проведения, формат мероприятия, участники, представители со стороны организаторов — все это находится в проработке», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России.

    Дипломат подчеркнула, что, как только российская сторона получит полную картину, об этом будет заявлено публично.

    МИД РФ: Дата и место проведения конгресса сирийского национального диалога в стадии проработки

    Захарова также обратила внимание, что Москва не считает, что Дамаск пытается сорвать проведение конгресса.

    Автор: Герман Парло
    #сирия #захарова #мид рф #конгресс #диалог #дата #место
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