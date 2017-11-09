МИД РФ: Дата и место проведения конгресса «Сирийского национального диалога» в стадии проработки

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Москва, 9 ноября. Проведение конгресса сирийского национального диалога находится на стадии проработки, обсуждается место, время и состав участников, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова рассказала об организации конгресса сирийского национального диалога.

«Точная дата проведения, место проведения, формат мероприятия, участники, представители со стороны организаторов — все это находится в проработке», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России.

Дипломат подчеркнула, что, как только российская сторона получит полную картину, об этом будет заявлено публично.

Захарова также обратила внимание, что Москва не считает, что Дамаск пытается сорвать проведение конгресса.