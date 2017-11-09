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Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Политика
Россия даст зеркальный ответ на канадский «закон Магнитского» — Захарова
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    Россия даст зеркальный ответ на канадский «закон Магнитского» — Захарова

    13:46  9 Ноября 2017
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    Россия даст зеркальный ответ на канадский «закон Магнитского» — Захарова

    Москва, 9 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия вынуждена зеркально ответить на расширение Канадой санкционных списков по принятому «закону Магнитского», передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

    «Мы заявили, что вынуждены в очередной раз ответить на недружественные меры Канады, и там же было объяснение принципа составления списков, — отметила Захарова. — Речь идет о людях что выступал с крайне русофобскими заявлениями».

    Говоря о публикации полного списка, она указала на то, что российская сторона не практикует подобное.

    «Мы бы хотели чтобы эта прочная практика завершилась», — добавила Захарова.

    Напомним, канадский парламент принял «закон Магнитского», позволяющий вводить санкции против иностранных чиновников, заподозренных, по мнению канадских властей, в коррупции и нарушении прав человека. 

    Автор: Герман Парло
    #захарова #канада #акт магнитского
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