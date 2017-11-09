Очередная заноза: в Госдуме рассказали, как изменилось влияние санкций США

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Москва, 9 ноября. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что влияние ограничительных мер на Россию изменилось: чувствительность к санкциям США снизилась, и все действия Вашингтона воспринимаются «больше как очередная заноза».

«Чувствительность американских санкций значительно снизилась, и теперь все их действия воспринимаются больше как неприятная заява, заноза очередная, но надо ухо держать востро», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Кроме того, Аксаков указал на то, что санкции США сработают против американского доллара, напомнив об активном взаимодействии России с Китаем в вопросе перехода к взаиморасчетам в юанях и рублях.

Напомним, 31 октября Минфин США сообщил о запрете американским гражданам и компаниям участвовать в ряде энергопроектов с Россией.