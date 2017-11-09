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Общество
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Политика
Очередная заноза: в Госдуме рассказали, как изменилось влияние санкций США
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    Очередная заноза: в Госдуме рассказали, как изменилось влияние санкций США

    14:17  9 Ноября 2017
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    «Надо держать ухо востро»: в Госдуме заявили об «очередной занозе США»

    Москва, 9 ноября. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что влияние ограничительных мер на Россию изменилось: чувствительность к санкциям США снизилась, и все действия Вашингтона воспринимаются «больше как очередная заноза».  

    «Чувствительность американских санкций значительно снизилась, и теперь все их действия воспринимаются больше как неприятная заява, заноза очередная, но надо ухо держать востро», — сказал он в комментарии РИА Новости.

    Кроме того, Аксаков указал на то, что санкции США сработают против американского доллара, напомнив об активном взаимодействии России с Китаем в вопросе перехода к взаиморасчетам в юанях и рублях.

    Напомним, 31 октября Минфин США сообщил о запрете американским  гражданам и компаниям участвовать в ряде энергопроектов с Россией.

    Автор: Алексей Громов
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