Apple предложила ФБР помочь разблокировать телефон техасского стрелка

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Нью-Йорк, 9 ноября. Американская компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь в разблокировке телефона Девина Келли, который застрелил 26 прихожан в баптистской церкви в Техасе. Об этом пишет New York Post.

Согласно информации издания, компания предложила свою помощь после конференции представителей власти, которые рассказали о провальных попытках бюро разблокировать смартфон.

Apple: FBI hasn’t asked for help unlocking Texas shooter’s iPhone https://t.co/eDNlmAqBoS pic.twitter.com/BmluRbbivg — New York Post (@nypost) November 9, 2017

По словам источника, скорее всего, речь идет об одной из моделей iPhone. Официальных комментариев Apple по этому поводу не было.

Как сообщала «Газета.Ru», 5 ноября 26-летний Девин Патрик Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви, расположенной неподалеку от Сан-Антонио.

Согласно данным полиции, в результате стрельбы погибли 26 человек, в том числе беременная женщина. Еще 20 человек получили ранения.