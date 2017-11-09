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Apple предложила ФБР помочь разблокировать телефон техасского стрелка
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    Apple предложила ФБР помочь разблокировать телефон техасского стрелка

    13:32  9 Ноября 2017
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    Apple предложила ФБР помочь разблокировать телефон техасского стрелка

    Нью-Йорк, 9 ноября. Американская компания Apple предложила Федеральному бюро расследований (ФБР) помощь в разблокировке телефона Девина Келли, который застрелил 26 прихожан в баптистской церкви в Техасе. Об этом пишет New York Post.

    Согласно информации издания, компания предложила свою помощь после конференции представителей власти, которые рассказали о провальных попытках бюро разблокировать смартфон.

    По словам источника, скорее всего, речь идет об одной из моделей iPhone. Официальных комментариев Apple по этому поводу не было. 

    Как сообщала «Газета.Ru», 5 ноября 26-летний Девин Патрик Келли открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви, расположенной неподалеку от Сан-Антонио.

    Apple предложила ФБР помочь разблокировать телефон техасского стрелка

    Согласно данным полиции, в результате стрельбы погибли 26 человек, в том числе беременная женщина. Еще 20 человек получили ранения.

    Автор: Дана Балан
    #фбр #apple #стрельба #техас #сан-антонио
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