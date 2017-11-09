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Политика
МИД РФ считает неприемлемыми попытки Латвии переписать историю
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    МИД РФ считает неприемлемыми попытки Латвии переписать историю

    13:30  9 Ноября 2017
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    МИД РФ считает неприемлемыми попытки Латвии переписать историю

    Москва, 9 ноября. МИД России считает неприемлемым одобренный парламентом Латвии закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем воевавшим, заявила спикер российского дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Сейм Латвии 2 ноября одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем воевавшим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Риге неважно, на стороне нацистской Германии или Советских войск воевали латвийцы. 

    «Восприняли это с возмущением, считаем неприемлемым переписать историю и поставить под сомнение результаты Нюрнбергского трибунала. Рассчитываем услышать адекватную оценку со стороны международных профильных структур», — сказала российский дипломат. 

    МИД РФ считает неприемлемыми попытки Латвии переписать историю

    Автор: Герман Парло
    #захарова #латвия #мид россии
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