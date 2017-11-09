МИД РФ считает неприемлемыми попытки Латвии переписать историю

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Москва, 9 ноября. МИД России считает неприемлемым одобренный парламентом Латвии закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем воевавшим, заявила спикер российского дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сейм Латвии 2 ноября одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем воевавшим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Риге неважно, на стороне нацистской Германии или Советских войск воевали латвийцы.