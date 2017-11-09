«Хезболла» и САА заявили, что установили контроль над бывшей авиабазой Аль-Хамдан

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Абу-Кемаль, 9 ноября. Правительственные войска и ливанская «Хезболла» расширяют подконтрольные зоны в провинции Дейр-эз-Зор.

Военные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили, что союзные войска расширили контролируемую территорию в районе населенного пункта Абу-Кемаль. По последним данным Сирийская арабская армия и ливанское движение «Хезболла» зачистили от последних боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) район бывшей авиационной базы Аль-Хамдан к северу от Абу-Кемаля.

Ранее арабские СМИ сообщили, что последний оплот «Исламского государства»1 Абу-Кемаль находится под полным огневым контролем правительственных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.