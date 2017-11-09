МИД РФ назвал неубедительными объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян

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Москва, 9 ноября. Объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян были неубедительными и вызвали дополнительные вопросы со стороны Москвы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова во время брифинга коснулась ситуации вокруг новости о сборе Пентагоном биоматериала россиян.

«Сначала было много саркастических заявлений, — заметила она, — но, когда появились комментарии силовых структур, всем стало сразу не смешно».

«Военное ведомства США — это не Минздрав, — подчеркнула Захарова. — Крайне озабочены проведением именно военным ведомством исследований биоматериалов россиян. Объяснения Пентагона вызывают только дополнительные вопросы и неубедительны».

Дипломат отметила, что репутация Пентагона «подмочена». Она также напомнила об истории с посылкой живых спор сибирской язвы для проведения аэрозольных экспериментов.