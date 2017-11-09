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МИД РФ назвал неубедительными объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян
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    МИД РФ назвал неубедительными объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян

    13:18  9 Ноября 2017  /обновлено: 14:12  09 Ноября 2017
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    МИД РФ назвал неубедительными объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян

    Москва, 9 ноября. Объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян были неубедительными и вызвали дополнительные вопросы со стороны Москвы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова во время брифинга коснулась ситуации вокруг новости о сборе Пентагоном биоматериала россиян.

    «Сначала было много саркастических заявлений, — заметила она, — но, когда появились комментарии силовых структур, всем стало сразу не смешно».

    «Военное ведомства США — это не Минздрав,  — подчеркнула Захарова. — Крайне озабочены проведением именно военным ведомством исследований биоматериалов россиян. Объяснения Пентагона вызывают только дополнительные вопросы и неубедительны».

    Дипломат отметила, что репутация Пентагона «подмочена». Она также напомнила об истории с посылкой живых спор сибирской язвы для проведения аэрозольных экспериментов.

    «Это ставит вопрос о необходимости усиления биологической безопасности», — заключила Захарова.

    МИД РФ назвал неубедительными объяснения Пентагона по сбору биоматериала россиян

     

    Автор: Герман Парло
    #захарова #мид рф #пентагон #биоматериал #объяснения
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