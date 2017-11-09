Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

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Москва, 9 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение депутата Рады Ивана Винника разорвать дипотношения Украины с Россией. По ее словам, эта идея является «неадекватной», передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Отдельное место в этом параде неадекватных идей занимает извлеченная из арсенала инициатива о разрыве дипломатических отношений с Россией», — сказала она.

Как отметила Захарова, тема разрыва дипотношений далеко не новая — ее поднимают тогда, когда нужно отвлечь внимание от проблем. При этом Киев не задумывается о последствиях для миллионов украинцев, в том числе и работающих в России.

В Москве не исключают, что здравый смысл все-таки возобладает, ходя надежды на это угасают, подчеркнула Захарова.

Напомним, 8 ноября стало известно, что Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что Киев в настоящее время лишился поддержки украинцев и теперь вынужден совершать действия, которые вредят народам двух государств.





