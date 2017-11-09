Главу украинского института нацпамяти возмутил памятник жертвам УПА в Варшаве

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Киев, 9 ноября. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с критикой новой мемориальной таблички, установленной в столице Польши на могиле Неизвестного солдата. Недовольство украинского «патриотического историка» вызвало то, что в Польше посмели чествовать своих воинов, павших в борьбе с Украинской повстанческой армией (УПА1 — признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На табличке, установленной по инициативе министра обороны Польши Антония Мацеревича, перечислены имена польских воинов, погибших от рук УПА. Перечислены там также названия городов, возле которых происходили сражения между поляками и бандами УПА и ОУН (Организация украинских националистов также запрещена в России).

«Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно представителей коммунистической безопасности. Поэтому теперь в Польше на государственном уровне будут чествовать чекистов, в частности тех, на руках которых кровь польских патриотов», — возмущается Вятрович на своей странице Facebook.

Заявления Вятровича прозвучали на фоне польско-украинского скандала — глава МИД Польши Витольд Ващиковский на днях заявил, что Польша не намерена до бесконечности поддерживать Украину только потому, что тоже выступает против России. Глава МИД Польши потребовал от Киева признать преступления украинских националистов во Вторую мировую войну и массовые убийства поляков, совершенные ОУН и УПА.

Напомним, в течение Второй мировой войны, украинские националистические формирования, пользуясь безнаказанностью благодаря своим связям с фашистскими оккупантами, проводили политику геноцида по отношению к польскому населению Волыни и восточной Польши. Украинские националисты уничтожили от 50 до 70 тысяч поляков, не щадя женщин, стариков и детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.