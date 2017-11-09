В Госдуме рассказали, как Россия ответит на разработку США ракет средней дальности

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Конгресс США одобрил выделение средств на разработку новой наземной ракеты средней дальности, говорится в проекте бюджета Пентагона на 2018 год.

Вновь двойные стандарты со стороны Вашингтона, на которые Россия может ответить выходом из договора РСМД, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

В финансовом документе сообщается, что на создание новой американской ракеты выделено 58 миллионов долларов, и данное решение было принято «в ответ на нарушение Россией договора РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности».

«Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Российскую Федерацию в нарушении положений соответствующего договора, но проблема в том, что чиновники из Вашингтона так и не привели никаких доказательств своих обвинений. И вот они принимают такое решение, что вообще-то и является прямым нарушением договора РСМД именно с их стороны. Это еще раз напоминает нам о тех двойных стандартах, которых Штаты придерживаются в своей политике. Они только на словах могут призывать к конструктивному диалогу, а на деле же предпринимают все для ухудшения взаимоотношений с Россией», — поясняет ситуацию российский депутат.

Действительно, у США были претензии к российским оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер» и береговым ракетным комплексам «Рубеж». Эксперты Пентагона считают, что дальность полета ракет этих изделий была искусственно занижена. В целом, в Конгрессе США довольно часто звучали призывы подготовить проект закона, который прямо обвинял бы Россию в нарушении договора и создал бы условия для выхода Соединенных Штатов из него по той же схеме, по которой они вышли из договора по ПРО.

«Сейчас мы должны сделать из этой ситуации соответствующие выводы и подумать над возможным выходом из договора РСМД. Кроме того, российская сторона должна поднять этот вопрос (вопрос разработки США ракет средней дальности — прим. ред.) на самом высшем уровне или же на уровне внешнеполитических ведомств России и США. Иначе все это может привести к непоправимым последствиям», — заключил Юрий Швыткин.

Напомним, договор о нераспространении ракет малой и средней дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Положения соглашения запрещают сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. 19 октября 2017 года на Валдайском форуме президент России Владимир Путин заявил, что в случае если США попытаются выйти из соглашения, «ответ России будет мгновенным и зеркальным».