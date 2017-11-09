Захарова рассказала о помощи России в восстановлении инфраструктуры Сирии

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Москва, 9 ноября. Россия помогает восстанавливать инфраструктуру в Сирии. Идет работа по ремонту больниц и школ на территории САР, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что в Сирии возросли поставки гуманитарной помощи ООН.

«Проводедению гуманитарных конвоев помогают российские военные, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства страны. — Также Россия помогает самостоятельно — восстанавливает инфраструктуру, больницы и школы».

Захарова также обратила внимание, что террористическая угроза в Сирии остается высокой. Так, 7 ноября террористы провели провокацию в Восточной Гуте. Несколько мин попали в квартал, где расположено российское посольство.

Ранее представитель МИД РФ заявила о завершении ликвидации очага международного терроризма в Сирии при поддержке ВКС РФ.