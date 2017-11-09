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Новости Сирии
Захарова рассказала о помощи России в восстановлении инфраструктуры Сирии
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    Захарова рассказала о помощи России в восстановлении инфраструктуры Сирии

    13:13  9 Ноября 2017  /обновлено: 14:09  09 Ноября 2017
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    Захарова рассказала о помощи России в восстановлении инфраструктуры Сирии

    Москва, 9 ноября. Россия помогает восстанавливать инфраструктуру в Сирии. Идет работа по ремонту больниц и школ на территории САР, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что в Сирии возросли поставки гуманитарной помощи ООН.

    «Проводедению гуманитарных конвоев помогают российские военные, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства страны. — Также Россия помогает самостоятельно — восстанавливает инфраструктуру, больницы и школы».

    Захарова также обратила внимание, что террористическая угроза в Сирии остается высокой. Так, 7 ноября террористы провели провокацию в Восточной Гуте. Несколько мин попали в квартал, где расположено российское посольство.

    Захарова рассказала о помощи России в восстановлении инфраструктуры Сирии

    Ранее представитель МИД РФ заявила о завершении ликвидации очага международного терроризма в Сирии при поддержке ВКС РФ.

    Автор: Герман Парло
    #сирия #захарова #мид рф #восстановление #помощь
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