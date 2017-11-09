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Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Общество
Суд арестовал квартиру, машину и деньги режиссера Серебренникова
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    Суд арестовал квартиру, машину и деньги режиссера Серебренникова

    13:09  9 Ноября 2017  /обновлено: 13:17  09 Ноября 2017
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    Суд арестовал квартиру, машину и деньги режиссера Серебренникова

    Москва, 9 ноября. Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машину и более 60 тыс. евро режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда. 

    Напомним, художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищении денежных средств, выделенных из государственного бюджета на реализацию проекта «Платформа».

    Суд арестовал квартиру, машину и деньги режиссера Серебренникова

    «11 октября текущего года судом вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова», — отметила пресс-секретарь суда Юнона Царева. 

    По ее словам, суд арестовал денежные средства Серебренникова — это более 36 тыс. рублей, более 60 тыс.евро и более четырех тыс. долларов. Кроме того, арест наложен на квартиру и автомобиль, передает ТАСС.

    Автор: Дана Балан
    #суд #москва #гоголь-центр #серебренников #басманный суд
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