Джина Лоллобриджида заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств

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Рим, 9 ноября. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, отметившая в этом году 90-летие, заявила, что несколько раз подвергалась сексуальным домогательствам со стороны мужчин. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Porta a porta, которое транслировал канал Rai.

После скандала в Голливуде, связанным с продюсером Харви Вайнштейном, многие звезды начали делиться своими историями о домогательства. Звезда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида рассказала, что неоднократно подвергалась домогательствам.

«Домогательства? И я им подверглась, и даже больше. Первый раз, когда мне было 19 лет, я еще ходила в школу. А человек был очень известный», — сказал актриса.

О втором случае она отказалась вспоминать.Однако знаменитость не нашла в себе мужества сообщить об обидчиках, поскольку это унизительно.