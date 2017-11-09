Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Весь мир
Джина Лоллобриджида заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Джина Лоллобриджида заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств

    13:13  9 Ноября 2017
    200

    Джина Лоллобриджида заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств

    Рим, 9 ноября. Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, отметившая в этом году 90-летие, заявила, что несколько раз подвергалась сексуальным домогательствам со стороны мужчин. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Porta a porta, которое транслировал канал Rai.

    После скандала в Голливуде, связанным с продюсером Харви Вайнштейном, многие звезды начали делиться своими историями о домогательства. Звезда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида рассказала, что неоднократно подвергалась домогательствам.

    «Домогательства? И я им подверглась, и даже больше. Первый раз, когда мне было 19 лет, я еще ходила в школу. А человек был очень известный», — сказал актриса. 

    О втором случае она отказалась вспоминать.Однако знаменитость не нашла в себе мужества сообщить об обидчиках, поскольку это унизительно. 

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        162
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556