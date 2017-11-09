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Лимонов о заявлении Собчак: Думаю, ее ангажировали на эту роль
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    Лимонов о заявлении Собчак: Думаю, ее ангажировали на эту роль

    13:17  9 Ноября 2017
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    Лимонов о заявлении Собчак: Думаю, ее ангажировали на эту роль

    Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о своих «президентских» амбициях, снова всколыхнула общественность. На этот раз она дала интервью американскому телеканалу CNN, в котором заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США.

    «Думаю, Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились, — заявила, в частности, Собчак. — Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский».

    На это заявление уже резко отреагировали многие политики и блогеры, дело дошло до подачи на Собчак заявления в прокуратуру за публичные призывы к экстремистской деятельности. По мнению писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова, при помощи Собчак ведется прощупывание протестных настроений, чтобы выявить, сколько примерно людей поддерживает такого рода взгляды.

    «У вас, мои добрые читатели, не появляется желание своим руками эту /всеми презираемого человека/, ну, скажем, оттолкнуть? Или того хуже? — написал Лимонов в своем Живом журнале. /Собчак/ явно выпустили для того, чтобы она своей ультра-программой для изысканного меньшинства вызвала ненависть народа. А заодно и поймем, сколь же их, таких...»

    Лимонов о заявлении Собчак: Думаю, ее ангажировали на эту роль

    Свою позицию Эдуард Лимонов объяснил в небольшом комментарии Федеральному агентству новостей.

    «Я думаю, ее просто ангажировали на эту роль и сказали ей — ты будешь высказывать ультралиберальные идеи. Поэтому она постоянно подчеркивает, что не выиграет. Она понимает, что ей ничего не светит. Но, видимо, власть задалась целью в ее случае каким-то образом дискредитировать это все», — отметил Эдуард Лимонов.

    На вопрос, не являются ли заявления Собчак с точки зрения Лимонова противозаконными, собеседник ФАН ответил утвердительно.

    «Да, безусловно, конечно, да. Только видите, никто не дал добро на подобное преследование», — отметил Эдуард Лимонов, отвечая на вопрос, чреваты ли для Собчак подобные заявления серьезными последствиями.

    В соцсетях на интервью Собчак также отреагировали достаточно жестко, при этом мнения некоторых блогеров близки к позиции Эдуарда Лимонова.

    «Собчак поблагодарила Запад за бездоказательные обвинения спортсменов РФ, поддержку убийств русских в Донбассе и расследования по соцсетям, — написал в Twitter блогер Филипп Масловский‏. — Понимая, что нормальные россияне за нее точно голосовать не пойдут, Собчак подобострастно поблагодарила Запад за санкции против российского "генетического отребья", в надежде на помощь заграницы в фальсификации президентских выборов».

    Лимонов о заявлении Собчак: Думаю, ее ангажировали на эту роль

    «Собчак отыгрывает отведенную ей роль "мальчиша-плохиша" для выборов. Заодно подсчитают, какой процент на выборах получит собирательный образ либерала. Запустили бы Божену [Рынску] на эту роль, но она слишком маргинально-карикатурна, переигрывает», — высказывает мнение, близкое к позиции Лимонова, блогер с ником Портфель министра.

    «Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента, в интервью СNN сказала, что поддерживает санкции против России. Отличный кандидат. Лучше не бывает», — иронизирует политолог Армен Гаспарян.

    «Собчак и не скрывает, что обслуживает США», — пишет Александр Наговицын.

    «Назвав Крым украинским, Собчак все еще не была уверена, что отпугнула всех возможных избирателей. Поэтому для верности она одобрила американские санкции. Но уверенности-то все равно нет», — сообщает Twitter под названием «Радио стыдоба».

    А вот в Twitter «Уругвайская разведка» приводится ссылка на реальное заявление в прокуратуру на Ксению Собчак в связи с ее антироссийскими заявлениями.

    «Прошу дать правовую оценку действиям Ксении Собчак применительно к частям 1 и 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". На Ксюху в прокуратуру накатали», — сообщает блогер.

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на CNN привела цитату из интервью Ксении Собчак: «Это правильно, я поддерживаю эти санкции [против России]. Другое дело, что, сейчас, например, студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним».

    Автор: Ирина Петрова
    #санкции #крым #собчак #лимонов
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