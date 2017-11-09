Захарова считает продавливанием геополитических интересов США поиск химоружия в Сирии

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Москва, 9 ноября. США занимаются продавливанием своих геополитических интересов, обвиняя Дамаск в якобы наличии «химического оружия». Ситуация аналогична той, что произошла с Ираком, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

В МИД РФ назвали «неубедительным» доклад ОЗХО-ООН о расследовании химатаки в Хан-Шейхуне. Захарова также обратила внимание, что не было представлено ни одного доказательства того, что зарин был якобы «сирийского происхождения».

Ситуацию в Хан-Шейхуне она сравнила с американскими обвинения в адрес Ирака, который якобы имел «химическое оружие».

«Вы все прекрасно помните, какая горячая без правил полемика велась против «преступного режима Хуссейна (бывший президент Ирака. — Прим. ФАН)», который «имел далеко идущие планы по мировому господства». Все это озвучивалось американцами», — констатировала Захарова.