Шойгу вручил «забытый» орден ветерану Великой Отечественной войны

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Москва, 9 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ветерану Кириллу Ширине награду после 72 лет после ее присвоения.

Приказ о награждении старшины орденом Отечественной войны II степени был подписан в апреле 1945-го года, но награда Кириллу Ширине так и не была вручена. Ветеран даже не знал о ее существовании. Информацию о присвоении награды удалось узнать при помощи интернет-портала «Память народа».

Орден ветерану вручил лично министр обороны России Сергей Шойгу во время личного приема граждан в правительстве РФ. Глава военного ведомства подчеркнул, что награда долго ждала ветерана и, наконец, дождалась.

Кирилл Шириня на фронте был диктором авиационного полка, во время вылетов он вел радиопередачи с борта самолета, предлагая противнику сдаться, а также разбрасывал агитлистовки над позициями немецких солдат.