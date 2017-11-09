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Политика
Симоньян пошутила о запрете слова «Россия» в эфире американских телеканалов
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    Симоньян пошутила о запрете слова «Россия» в эфире американских телеканалов

    13:27  9 Ноября 2017
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    Симоньян пошутила о запрете слова «Россия» в эфире американских телеканалов

    Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможный запрет российского ТВ в США, предположив, что следующим шагом будет запрет на использование слова «Россия».

    «А следующим этапом будет запрещение слова «Россия» в обиходе. Будут в эфирах говорить «та страна», например», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

    Пользователи оценили предположение Симоньян, поделившись в ответ своими возможными вариантами. «Страна-которую-нельзя-называть», — написал один из ее подписчиков. 

     

    «Не мытьем, так катаньем. Им нужен протест. Им нужен конфликт», — написала в ответ другая участница обсуждения.

    Как сообщалось ранее, конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2018 год. В документе, в частности, содержится предложение запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».

    Инициативу уже прокомментировали в Совете Федерации. Так, по мнению сенатора первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Москва в ответ примет адекватные меры, «потому что терпеть такое безобразие <…> становится невыносимо».

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #запрет #симоньян #российское тв
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