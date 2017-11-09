Симоньян пошутила о запрете слова «Россия» в эфире американских телеканалов

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Москва, 9 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможный запрет российского ТВ в США, предположив, что следующим шагом будет запрет на использование слова «Россия».

«А следующим этапом будет запрещение слова «Россия» в обиходе. Будут в эфирах говорить «та страна», например», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

А следующим этапом будет запрещение слова "Россия" в обиходе. Будут в эфирах говорить "та страна", например. https://t.co/yEeyZk71AS — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 9, 2017

Пользователи оценили предположение Симоньян, поделившись в ответ своими возможными вариантами. «Страна-которую-нельзя-называть», — написал один из ее подписчиков.

Страна-которую-нельзя-называть. — S Dovmatenko (@SDovmatenko) November 9, 2017

напоминает, что в Гарри Поттере был персонаж, чьё имя не называли и очень его боялись... — Wolk (@Wolk_Lupus) November 9, 2017

«Не мытьем, так катаньем. Им нужен протест. Им нужен конфликт», — написала в ответ другая участница обсуждения.

Не мытьём, так катаньем. Им нужен протест. Им нужен конфликт. — Inga Sarkozi (@ISarkozi) November 9, 2017

Как сообщалось ранее, конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2018 год. В документе, в частности, содержится предложение запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».

Инициативу уже прокомментировали в Совете Федерации. Так, по мнению сенатора первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Москва в ответ примет адекватные меры, «потому что терпеть такое безобразие <…> становится невыносимо».