МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна

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Москва, 9 ноября. Заявление главы совместной миссии ОЗХО-ООН Эдмона Муле о якобы «сирийском происхождении» зарина, примененного против жителей Хан-Шейхуна при химатаке, является несостоятельным, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала отчет миссии ОЗХО-ООН по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. Она подчеркнула, что в нем не было представлено ни одного доказательства того, что был применен зарин якобы «сирийского происхождения».