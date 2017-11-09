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МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
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    МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна

    13:00  9 Ноября 2017  /обновлено: 13:45  09 Ноября 2017
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    МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна

    Москва, 9 ноября. Заявление главы совместной миссии ОЗХО-ООН Эдмона Муле о якобы «сирийском происхождении» зарина, примененного против жителей Хан-Шейхуна при химатаке, является несостоятельным, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает с брифинга корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова прокомментировала отчет миссии ОЗХО-ООН по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. Она подчеркнула, что в нем не было представлено ни одного доказательства того, что был применен зарин якобы «сирийского происхождения».

    «Обратили внимание на выступлении главы миссии Муле. Ни на один наш конкретный вопрос он так и не ответил. Вызывает крайнее недоумение несостоятельное, с точки зрения науки и логики, настойчивое утверждение Муле, что зарин сирийского происхождения. Никакие другие версии в расчет даже не брались», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России.

    МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна

    Автор: Герман Парло
    #сирия #оон #захарова #мид рф #химоружие #озхо
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