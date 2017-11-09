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Весь мир
США пытаются догнать Россию в разработке супер-ракеты
Весь мир
США пытаются догнать Россию в разработке супер-ракеты
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    США пытаются догнать Россию в разработке супер-ракеты

    12:58  9 Ноября 2017
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    США пытаются догнать Россию в разработке супер-ракеты

    Москва, 9 ноября. Эксперты по системам вооружения сообщают, что США играют роль догоняющего в разработке гиперзвуковых ракет.

    Разработчики США проводят испытания гиперзвукового оружия в рамках американской программы моментального глобального удара, сообщают западные СМИ. Ракета стартовала со специального полигона на Гавайях, отмечает источник, американская программа предусматривает возможность нанесения неядерного удара по любой точке в мире в течение одного часа.

    Работы по созданию гиперзвукового оружия ведутся в России и Китае, при этом эксперты отмечают, что США играет в этих разработках роль догоняющей стороны. Создание гиперзвуковой ракеты сделает качественный скачок в системах ударных средств, так как существующим средствам ПВО и ПРО крайне сложно перехватить такую цель.

    Эксперты подчеркивают, что российская сторона уже давно ведет разработку супер-ракеты, причем отечественные разработчики совершили гораздо большее количество успешных запусков, чем западные коллеги, пишет «Ридус».

    Главной проблемой в создании гиперзвуковой ракеты является то, что на скорости в 4 М она покрывается плазменной оболочкой, которая полностью блокирует связь. В результате ракета просто слепнет, это вынуждает резко сбрасывать скорость для точной наводки, при этом смысл гиперзвука полностью теряется. Российские конструкторы нашли способ использовать плазменную оболочку для радиолокации и значительно превзошли американских ученых.

    США пытаются догнать Россию в разработке супер-ракеты

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #ракета #гиперзвук
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