Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Украина
Бюджет Украины на 2018 год может быть принят 14 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бюджет Украины на 2018 год может быть принят 14 ноября

    12:53  9 Ноября 2017
    56

    Бюджет Украины на 2018 год может быть принят 14 ноября

    Киев, 9 ноября. Верховная рада Украины планирует принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год 14 ноября.

    Об этом украинскому изданию заявила в четверг представитель президента Петра Порошенко в украинском парламенте Ирина Луценко.

    Проект госбюджета был предоставлен в Раду еще в сентябре, депутаты должны были принять его в первом чтении 19 октября, но из-за протестов у здания Рады, а также, по словам Луценко, в связи с большим количеством поправок рассмотрение неоднократно откладывалось.

    Кабмин Украины рассчитал бюджет-2018 с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%, а также заложил рост ВВП на 3%. Расходы на оборону и безопасность заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 млрд гривен (6,3 млрд долларов).

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #бюджет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642