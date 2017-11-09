Бюджет Украины на 2018 год может быть принят 14 ноября

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Киев, 9 ноября. Верховная рада Украины планирует принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год 14 ноября.

Об этом украинскому изданию заявила в четверг представитель президента Петра Порошенко в украинском парламенте Ирина Луценко.

Проект госбюджета был предоставлен в Раду еще в сентябре, депутаты должны были принять его в первом чтении 19 октября, но из-за протестов у здания Рады, а также, по словам Луценко, в связи с большим количеством поправок рассмотрение неоднократно откладывалось.

Кабмин Украины рассчитал бюджет-2018 с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%, а также заложил рост ВВП на 3%. Расходы на оборону и безопасность заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 млрд гривен (6,3 млрд долларов).