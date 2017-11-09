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Порошенко нужна война: Олейник объяснил назначение нового командующего АТО
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    Порошенко нужна война: Олейник объяснил назначение нового командующего АТО

    14:42  9 Ноября 2017  /обновлено: 14:50  09 Ноября 2017
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    Порошенко нужна война — Олейник объяснил назначение неизвестного «героя» командующим АТО

    Командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский возглавит так называемую «антитеррористическую операцию» в Донбассе. Как отмечают украинские СМИ, Забродский — «легендарный комбат» и «участник российско-украинской войны с ее первых дней», который руководил операциями бригады в Славянске и Краматорске в 2014 году.

    Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: вероятнее всего, у нового командующего «руки по локоть в крови» и он назначен с одной целью — обострить ситуацию в Донбассе еще сильнее.

    «Еще Ющенко сделал открытие, что Украина воюет с Россией где-то 400 лет. Я только не понял, воевали ли мы, когда он служил в советских погранвойсках, и на чьей стороне он воевал. Люди, у которых руки по локоть в крови, им уже некуда отступать. Они хорошо понимают, что в 2014 году никакой операции АТО не было, потому что когда в ход идут вооруженные силы любого государства — это война. Во время АТО у военных одна функция — охрана стратегических объектов, но не участие в борьбе с терроризмом. Очевидно, что наступает острая фаза в отношении Донбасса».

    Назначение Забродского новым командиром, как объяснил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, связано с плановой ротацией. Ранее эту должность занимал первый заместитель командующего сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

    О Михаиле Забродском известно, что он планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Кроме того, он командовал 95-й аэромобильной бригадой, «известной по боям за гору Карачун, Славянск, Краматорск». Вообще вся его бригада, как пишут СМИ, — герой на герое, заслуженные и профессиональные бойцы. Сам же Михаил Забродский был удостоен чести и звания героя Украины. Правда, непонятно за что. «Легендарный комбат» является «участником российско-украинской войны с ее первых дней».

    Генерал-лейтенант Михаил Забродский возглавит «антитеррористическую операцию» в Донбассе

    «Такая героизация на Украине идет постоянно, вспомните неудачный пример — Надежду Савченко. Тот же командующий сухопутными войсками Украины генерал-майор ВСУ Петр Никитенко, который приехал на передовую и заявил: нацбатальоны — это мародеры, провоцирующие конфликт между войсками на линии разграничения. И он был отозван, потому что многие разделяют его суждения, — говорит Владимир Олейник. — Именно поэтому и появляются новые «герои», которые со своими бригадами будут провоцировать новый конфликт. В США министра обороны называют «бешеным псом». Такие «псы войны» появляются и на Украине. Они готовы залить страну кровью. Для Порошенко выполнение минских соглашений — это смерть, поэтому ему нужна война».

    Изменения произошли не только в командном составе. По данным штаба так называемой АТО, в зоне «украинской антитеррористической операции» произошло переформатирование — донецкое направление фронта было разделено между двумя фланговыми секторами — луганским и мариупольским. Также в рамках ротации в зону вошли две бригады десантно-штурмовых войск — 25-я воздушно-десантная и 79-я десантно-штурмовая.

    Примечательно, что пользователей интернета мало волнует послужной список неизвестного никому «героя», люди обратили внимание на формулировку «участник российско-украинской войны с ее первых дней». 

    Донецкое направление фронта было разделено между двумя фланговыми секторами

    «Какая русско-украинская война? Хватит уже смешить. Хотите войну, объявляйте и вперед, только вот сразу после объявления войны от этих «легендарных» с их подчиненными и следа не останется, сбегут быстрей прошлого», — пишет Дмитрий М.

    «Это тот самый, у которого из-под самого носа отставник Гиркин с полным составом вышел из Славянска, помахав ручкой на прощание? Еще неизвестно, это просто прошляпил или денюшку заплатили. За это под трибунал, а ему «Хероя». Странные какие-то», — пишет Андрей А.

    Автор: Алиса Яковлева
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