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Бюджетный Chevrolet Aveo может вернуться в Россию через Казахстан
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    Бюджетный Chevrolet Aveo может вернуться в Россию через Казахстан

    13:09  9 Ноября 2017
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    Бюджетный Chevrolet Aveo может вернуться в Россию через Казахстан

    Москва, 9 ноября. Несмотря на то, что компания General Motors вывела из России все свои бюджетные модели, оставив на российском рынке после 2015 года только престижные Camaro, Corvette и Tahoe, в ближайшее время можно ожидать возвращения бюджетного Chevrolet Aveo через Казахстан.

    Как стало известно, компания «Азия Авто» из казахского Усть-Каменогорска получила от Росстандарта Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для базовой комплектации седана Chevrolet Aveo. Это позволяет казахской компании реализовывать собранные в Казахстане автомобили на российском рынке. 

    Бюджетный Chevrolet Aveo может вернуться в Россию через Казахстан

    На данный момент в «Азия Авто» не подтверждают планов на возвращение Aveo в Россию, сообщает «За рулем», однако в случае достаточной локализации это может быть стать выгодным предложением для российских потребителей: в рамках Таможенного союза компания из Казахстана сможет импортировать автомобили, уплачивая лишь НДС и акцизы, что обеспечит низкий уровень цен на Aveo.

    ОТТС от Росстандарта получено на седан с двигателем объемом 1,6 литра мощностью в 115 лошадиных сил с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». В опциональный комплект может войти кондиционер или климат-контроль.

    Автор: Валентни Меликов
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