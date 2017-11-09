Сегодня в Сети: Собчак одобряет санкции, карикатура на Порошенко, Рада «погорячилась»

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Федеральное агентство новостей — о самых горячих темах для обсуждения в соцсетях.

Ксения Собчак. Каждое новое заявление — новая волна бурных реакций в Интернете. До вчерашнего дня могло показаться, что телеведущая, недавно заявившая о своих президентских амбициях, несколько устала, но не тут-то было.

В своем интервью для CNN бывшая ведущая «Дома-2» заявила, что, по ее мнению, в нынешних тяжелых отношениях между Россией и Западом виновата исключительно Россия. Именно наша страна, присоединив Крым, якобы нарушила все нормы международного права, за что на нее и обрушилось совершенно объективное недовольство мировой общественности. Потому Собчак заявляет, что поддерживает санкции против России.

Сказать, что российский сегмент соцсетей практически единогласно недоволен позицией Собчак, не будет преувеличением.

Пользователь под ником Сибирь-Мама с РПГ де-факто обвиняет Собчак в бытие «пятой колонной». Если судить по ее словам, считает он, то духовная родина телеведущей — это США, а не Россия.

«Не понял... А почему это тело не у себя на родине, а в России — идет на выборы? 1. Ксения Собчак за отмену закона о гей-пропаганде! 2. Ксения Собчак: «Россия несет ответственность! Она нарушила международное право!». 3. Ксения Собчак: «Моя родина — поистине лошиный заповедник», — пишет он. «Она сделала ВСЕ заявления которые способны уменьшить ее электорат... Дальше будут заявления о легализации наркотиков, педофилии и каннибализма...», — поддерживает его другой комментатор.

Общественный консенсус в соцсетях сводится к тому, что своими очень спорными заявлениями Собчак, скорее, оттолкнет от себя потенциальных избирателей, нежели привлечет их в свой лагерь.

«Назвав Крым украинским, Собчак все еще не была уверена, что отпугнула всех возможных избирателей. Поэтому для верности она одобрила американские санкции. Но уверенности-то все равно нет», — пишет один из пользователей Twitter.

Некоторые уверены, что Собчак, скорее всего, и не планирует победить на выборах или даже долго оставаться в России после них. Вполне возможно, что своими громкими заявлениями она просто готовит себе «запасной аэродром» в США.

«Про амбиции, санкции и хамон с устрицами, понятно! Не понятно, а зачем ввязываться, зная, что проиграешь? Или это подготовка аэродрома в США, чтобы оттуда гадить сподручнее?» — пишет пользовательница Twitter.

Часть комментаторов, впрочем, уже несколько подустали от Собчак. Им кажется, что они уже поняли, за что она стоит, и что все ее последующие заявления будут лишь повторением уже сказанного.

«Как-то поднадоел этот конь в пальто. Она вообще против всех. И даже против своих избирателей. Пожалуйста, создайте кто-нибудь петицию о закрытии этого чучела в конюшне, за призыв к экстремизму!» — заявляет Лев Мышкин.

Также из интересного. То, что Западная Европа и, главное, Германия сейчас настроены по отношению к Украине не так дружелюбно, как в первые годы после Майдана, уже давно стало общим местом в рассуждениях большинства политических экспертов. Недавно, впрочем, мы получили тому наглядное и весьма забавное подтверждение. Одно из ведущих немецких СМИ выпустило очень нелестную видеокарикатуру на президента Украины Петра Порошенко. В нем украинский национальный лидер уверяет Трампа, что на его страну напали марсиане, и просит себе летального оружия. Разумеется, бесплатно.

«Deutsche Welle разместила издевательский ролик на Порошенко: «На мою страну напали марсиане!… Москали-марсиане, из России». «Они зеленые-зеленые и вежливые».

Вообще же, накануне Украина взбудоражила Рунет слухами о том, что Рада собирается чуть ли не на следующей неделе разорвать дипломатические отношения с Россией. Слухи эти, по-видимому, являются именно что слухами. Ну, или, по крайней мере, лишь инициативой отдельных популистов, которая не нашла поддержки ни со стороны Порошенко, ни со стороны доминирующих в украинском парламенте фракций.

«Погорячились?» — смеется над внезапно давшей «слабину» Радой один из пользователей Twitter.

Другие, впрочем, считают, что боязливость украинских политиков можно понять.

«Пока они не могут пойти на это. Россия — главный инвестор украинской экономики даже сейчас. Миллионы гастробайтеров в России. Они будут мусировать эту тему, но по факту пока они не будут этого делать», — приводит свою точку зрения пользователь под ником Дмитрий Борисенко.

Двоемыслие и способность жить сразу в двух реальностях, в одной из которых Украина воюет с Россией и всегда воевала с Россией, а в другой — нет, вообще свойственна киевскому руководству, считают некоторые.