Украина не нужна НАТО: почему Венгрия мешает Украине вступить в альянс

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Венгрия препятствует вступлению Украины в НАТО, об этом заявил официальный Киев. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, Будапешт пошел на такие меры после попыток Украины принять закон об образовании, первоначальная редакция которого, по мнению представителей ряда стран, нарушала права нацменьшинств на обучение на родном языке.

«Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны», — заявила чиновница.

Политический аналитик Международного институт гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что в настоящий момент Украина попросту не нужна Североатлантическому альянсу.

«Я думаю, Украина в данный момент не нужна НАТО как член альянса. НАТО может решать все свои проблемы на Украине, не включая эту страну в блок. Скорее всего, в данном случае действия Венгрии носят символический характер. Западу совершенно невыгодно, чтобы Украина стала полноправным членом альянса. Если говорить о влиянии НАТО на Украину, то оно стопроцентное», — рассуждает политолог.

Отвечая на вопрос, как в ближайшее время будут развиваться отношения Украины с соседями, Брутер предположил, что напряжение между Украиной и Польшей, Румынией и Венгрией будет скорее расти, нежели наоборот.

«Хотя я не ожидаю особых эксцессов. Недавний конфликт Киева с польским вице-консулом по поводу исторической принадлежности Львова характерно показывает, что у Украины и ее западных соседей разные взгляды на украинскую историю. Действительно, территориальные «приобретения» Украины, которые были сделаны в советский период за счет ближайших соседей в Восточной Европе, оставили о себе определенную память. При этом украинская власть делает все возможное, чтобы отношения с соседями не улучшились; она постоянно оказывает давление на национальные меньшинства, постоянно требует от них отказаться от образования на родном языке. Все это воспринимается в Восточной Европе крайне негативно», — продолжает эксперт.

Однако Владимир Брутер подчеркнул, что Восточная Европа не будет обострять конфликт с Украиной, поскольку последняя используется Западом как средство для сдерживания России. Он напомнил, что госсекретарю МИД Польши Конраду Шимански пришло официальное письмо от Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в котором она настаивает на пересмотре польскими властями своей позиции по украинской реформе образования.

«Предложение Могерини затрагивает все системы отношений между восточноевропейскими государствами и Украиной. Она считает, что страны Восточной Европы должны отказаться от поддержки национальных меньшинств на Украине, чтобы не раскачивать внутриукраинскую ситуацию. Взамен она готова предоставить этим странам ряд экономических и иных преференций, в частности, в письме говорилось, что Европа не будет оказывать на Польшу давление по поводу известного закона о судопроизводстве. Все это очень характерно для европейской демократии, когда происходит обмен по принципу «все на все». На поверку все эти принципы оказываются недействительными. Именно так и будут развиваться отношения Украины и ее восточноевропейских соседей», — рассуждает политический аналитик.

При этом Владимир Брутер подчеркнул, что на арене мировой политики Украина не находится в выигрышном положении и является политическим объектом.

«Объект никогда не играет особой роли и всегда полностью зависит от своих спонсоров. Это характерно и для Украины. За три с половиной года после Майдана Украина прошла путь от страны, с которой остальные игроки вынуждены были считаться, до государства, с которым никто не считается. Более того, по миссии Волкера [Курта] мы видим, что он совершенно не обращает внимания на внутриполитическую ситуацию», — объясняет эксперт.

Волкер использует Украину исключительно в собственных целях, подытожил Владимир Брутер. По его мнению, пока что Украина и дальше будет идти по этому пути.