Косачев: «Российская агрессия» нужна США для прикрытия собственной

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Москва, 9 ноября. США намеренно апеллируют к мифической «российской агрессии», чтобы приписать политическому оппоненту «безусловно осуждаемые деяния» и вывести его за рамки не только международного права, но и морали, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Об этом сенатор заявил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий пост. Такая реакция политика последовала за известием о том, что в 2018 году «противодействие российской агрессии» составит отдельную статью расходов в военном бюджете США.

«Чем дальше, тем больше понимаешь, насколько выгодная вещь эта «российская агрессия». Если в прежние века нации сплачивались перед лицом реальных агрессоров, то сегодня вполне достаточно «нарисовать» их в правительственных документах и в СМИ, и этого хватает для включения «агрессии» в бюджет», — отмечает Косачев.

Впрочем, речь идет не только о придуманной Вашингтоном «российской агрессии». В последнее время в международном сообществе, как пишет сенатор, стали «недопустимо легкомысленно» обращаться с такими терминами, как, в частности, «оккупация» и «аннексия».

«Стало просто «модным» изображать себя жертвой таких — безусловно осуждаемых — деяний, сознательно приписываемых оппонентам, чтобы вывести их за рамки международного права и даже морали», — объясняет такую тенденцию Косачев.

В заключение поста политик призывает «дать четкую квалифицированную оценку непрекращающейся демагогии про «агрессию», тем более, что, как отмечает сенатор, распространяется она в среде тех, кто «только за последние пару десятков лет накопил реальных, а не виртуальных агрессий» на международный трибунал.

«Безнаказанность порождает наглость, лицемерно прикрываемую рассуждениями самой мощной и агрессивной державы мира о «сдерживании» других государств», — подытожил Косачев.

Напомним, ранее заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил, как «сдерживание России» дает возможность США финансировать Киев.