Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уральский подросток попал под следствие за оскорбительные надписи на стенах‍
Политика
Косачев: «Российская агрессия» нужна США для прикрытия собственной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев: «Российская агрессия» нужна США для прикрытия собственной

    13:19  9 Ноября 2017
    199

    Косачев: «Российская агрессия» нужна США для прикрытия собственной

    Москва, 9 ноября. США намеренно апеллируют к мифической «российской агрессии», чтобы приписать политическому оппоненту «безусловно осуждаемые деяния» и вывести его за рамки не только международного права, но и морали, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    Об этом сенатор заявил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий пост. Такая реакция политика последовала за известием о том, что в 2018 году «противодействие российской агрессии» составит отдельную статью расходов в военном бюджете США.

    «Чем дальше, тем больше понимаешь, насколько выгодная вещь эта «российская агрессия». Если в прежние века нации сплачивались перед лицом реальных агрессоров, то сегодня вполне достаточно «нарисовать» их в правительственных документах и в СМИ, и этого хватает для включения «агрессии» в бюджет», — отмечает Косачев.

    Войска НАТО в Литве

    Впрочем, речь идет не только о придуманной Вашингтоном «российской агрессии». В последнее время в международном сообществе, как пишет сенатор, стали «недопустимо легкомысленно» обращаться с такими терминами, как, в частности, «оккупация» и «аннексия».

    «Стало просто «модным» изображать себя жертвой таких — безусловно осуждаемых — деяний, сознательно приписываемых оппонентам, чтобы вывести их за рамки международного права и даже морали», — объясняет такую тенденцию Косачев.

    В заключение поста политик призывает «дать четкую квалифицированную оценку непрекращающейся демагогии про «агрессию», тем более, что, как отмечает сенатор, распространяется она в среде тех, кто «только за последние пару десятков лет накопил реальных, а не виртуальных агрессий» на международный трибунал.

    «Безнаказанность порождает наглость, лицемерно прикрываемую рассуждениями самой мощной и агрессивной державы мира о «сдерживании» других государств», — подытожил Косачев.

    Напомним, ранее заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил, как «сдерживание России» дает возможность США финансировать Киев. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #косачев #военный бюджет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1702