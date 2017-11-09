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«Огонек»: артиллерийский корабль проекта 12130МЭ
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    «Огонек»: артиллерийский корабль проекта 12130МЭ

    12:45  9 Ноября 2017
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    Артиллерийский корабль проекта 12130МЭ «Огонек» предназначен для несения пограничной службы на реках, озерах и крупных водохранилищах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Впервые ОАО «Зеленодольское ПКБ» продемонстрировало модернизированный речной артиллерийский катер проекта 12130МЭ во время Международного военно-морского салона МВМС-2015, который прошел в Санкт-Петербурге. Заметим, что прототип представленной модели является пограничным катером проекта 12130, который все еще несет службу в Амурском дивизионе пограничных кораблей.

    Модернизированный проект отличается от старой версии тем, что у него больше нет кормовой пушки, появился небольшой летательный беспилотный аппарат массой около 500 килограммов, а также быстроходная лодка. В целом же, как заявляют конструкторы проекта, у «Огонька» небольшая скорость — всего 20 узлов. Ловить нарушителей планируется за счет быстроходного катера.

    Артиллерийский корабль обладает конструктивной защитой от пуль калибра 7,62 и подруливающим устройством для лучшей управляемости.

    В основные задачи входит: уничтожение боевых катеров, огневых точек, а также живой силы противника; огневое прикрытие действий десанта на берегу; охрана транспортных кораблей.

    «Огонек»: артиллерийский корабль проекта 12130МЭ

    Еще одной особенностью проекта 12130МЭ стала трехконтурная система охлаждения. То есть у лодки в бортах идут радиаторы (так называемые конденсаторы), где происходит теплосъем горячей воды от охлаждения дизелей.

    Водоизмещение артиллерийского корабля «Огонек» составляет около 100 тонн, длина — 32 метра, ширина — четыре метра, осадка — 0,8, экипаж — 12 человек. 

    Автор: Илья Муромский
    #россия #армия #флот
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