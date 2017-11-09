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Общество
Глава МВД рассказал, какие ДТП могут оформлять сотрудники ГИБДД
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    Глава МВД рассказал, какие ДТП могут оформлять сотрудники ГИБДД

    12:36  9 Ноября 2017
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    Глава МВД рассказал, какие ДТП могут оформлять сотрудники ГИБДД

    Москва, 9 ноября. Глава министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев рассказал, что сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением лишь тех дорожно-транспортных происшествий, где есть пострадавшие. 

    Как отметил Колокольцев, какие-то повреждения транспортных средств в обязанность сотрудников ГИБДД не входят. 

    «А где какие-либо механические царапины, все другое — этим должны заниматься страховые компании», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24»

    Глава МВД рассказал, какие ДТП могут оформлять сотрудники ГИБДД

    Напомним, согласно административному регламенту ГИБДД, который вступил в силу 20 октября, ДТП можно оформить без вызова сотрудников полиции, используя европротокол.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», в РФ вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением.

    Автор: Дана Балан
    #дтп #мвд #пдд #гибдд #колокольцев
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