«Теперь Турчинов его расстреляет»: в Сети высмеяли решение Порошенко не разрывать отношения с РФ

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Киев, 9 ноября. Украинский президент Петр Порошенко не поддержал идею разрыва дипломатических отношений Украины с Россией.

«Единственное, что могу сказать — президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией», — рассказал депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник по итогам встречи фракции с украинским лидером.

В свою очередь, пользователи социальных сетей не оставили без внимания решение украинского лидера. Многие из них удивились тому, что Порошенко «пошел на попятную».

«А чего это Порошенко на попятную пошел? даже как-то разочаровал», — отметил пользователь под ником Red Clover.

«Можно подумать, что остались какие то отношения. Их давно уже нет», — указал Gold Cactus.

«С первой минуты было ясно, что это пиар шумиха, — написал Blue Bullhorn. — Так называемая поправка противоречит концепции законопроекта и реинтеграции мятежных территорий».

«Ай, спасибо Порошенко! Но, может, РФ все же стоит обидеться и как-то это проявить?», — выразил мнение пользователь Gold Quill.

«Теперь Турчинов его расстреляет, как врага…», — написал Olive Bottle Opener.

«Я тоже считаю, что самой России нельзя первой разрывать отношения, по праву сильного государства, а вот Украина пусть разрывает. Кому от этого будет хуже, украинцы это быстро поймут», — считает пользователь Vin.

«Поддерживает, не поддерживает, все равно он пустое место», — написал Владимир Гребцов.

«Значит, Порошенко не поддерживает идею разрыва дипотношений с Россией, но продолжает трепаться про агрессора?» — отметил Orange Sailboat.

«Тсссс, наверное так хозяин им велит», — отреагировал на вышеуказанный комментарий пользователь Purple Radio.

«Зрада какая. Только мы порадовались, что вот-вот, и на тебе», — написал Green Fish

Напомним, 8 ноября стало известно, что Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.