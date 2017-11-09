Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Бюджет Украины на 2018 год может быть принят 14 ноября
Весь мир
Трансгендер впервые в истории занял политический пост в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трансгендер впервые в истории занял политический пост в США

    12:49  9 Ноября 2017
    54

    Трансгендер впервые в истории занял политический пост в США

    Вашингтон, 9 ноября. В США впервые в истории государственную должность занял трансгендер. Представитель демократической партии Даника Роэм был выбран в Палату делегатов штата Вирджиния.

    32-летний политик, прошедший через операцию по смене пола, стал первым открытым трансгендером, занявшим подобную должность за всю историю Соединенных Штатов, сообщают северо-американские СМИ. При этом отмечается, что конкурентом Роэм на выборах был республиканский кандидат Боб Маршалл, известный своими консервативными взглядами.

    Отметим, ранее сообщалось, что суд Вашингтона заблокировал действие указа Дональда Трампазапрещающего службу трансгендеров в рядах американских вооруженных сил.

    Напомним, под термином «трансгендерность» принято понимать несовпадение гендерного самоопределения человека с полом, зарегистрированным при рождении.

    Автор: Федор Веснин
    #сша #трансгендер #госслужба
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2693
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1094
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6270
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1639