Трансгендер впервые в истории занял политический пост в США

В Избранное

Вашингтон, 9 ноября. В США впервые в истории государственную должность занял трансгендер. Представитель демократической партии Даника Роэм был выбран в Палату делегатов штата Вирджиния.

32-летний политик, прошедший через операцию по смене пола, стал первым открытым трансгендером, занявшим подобную должность за всю историю Соединенных Штатов, сообщают северо-американские СМИ. При этом отмечается, что конкурентом Роэм на выборах был республиканский кандидат Боб Маршалл, известный своими консервативными взглядами.

Отметим, ранее сообщалось, что суд Вашингтона заблокировал действие указа Дональда Трампа, запрещающего службу трансгендеров в рядах американских вооруженных сил.

Напомним, под термином «трансгендерность» принято понимать несовпадение гендерного самоопределения человека с полом, зарегистрированным при рождении.