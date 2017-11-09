Депутат Рады объяснил, почему Украина не может разорвать дипотношения с Россией

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Киев, 9 ноября. Украинское руководство не будет разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией, поскольку, несмотря на конфликт, между государствами идет активная торговля. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Он напомнил, что с начала 2017 года одного только угля Киев закупил в России на сумму более миллиарда долларов. По словам украинского депутата, разрыв дипломатических отношений с РФ «не принесет ничего хорошего Украине».

«Надо было, если хотели это делать, делать это три года назад. Но за эти три года было и экономическое сотрудничество с Россией, и производилась разная продукция на территории России различными предприятиями пищевой промышленности, покупались нефтепродукты и прочее», — передает слова депутата «ПолитНавигатор».

Новинкий добавил, что, насколько ему известно, за текущий год только угля в России было приобретено на сумму более чем миллиард долларов. Поэтому, отметил он, отношения в торговой сфере продолжаются.

«Если это выгодно нынешней власти и кто-то из этой власти на этом зарабатывает — это остается и работает», — подчеркнул он.

По мнению украинского нардепа, «прекращение дипломатических отношений сегодня просто невозможно».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко не поддержал инициативу разрыва дипломатических отношений с Россией.