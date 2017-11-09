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Депутат Рады объяснил, почему Украина не может разорвать дипотношения с Россией
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    Депутат Рады объяснил, почему Украина не может разорвать дипотношения с Россией

    12:56  9 Ноября 2017
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    разрыв

    Киев, 9 ноября. Украинское руководство не будет разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией, поскольку, несмотря на конфликт, между государствами идет активная торговля. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

    Он напомнил, что с начала 2017 года одного только угля Киев закупил в России на сумму более миллиарда долларов. По словам украинского депутата, разрыв дипломатических отношений с РФ «не принесет ничего хорошего Украине».

    «Надо было, если хотели это делать, делать это три года назад. Но за эти три года было и экономическое сотрудничество с Россией, и производилась разная продукция на территории России различными предприятиями пищевой промышленности, покупались нефтепродукты и прочее», — передает слова депутата «ПолитНавигатор». 

    Новинкий добавил, что, насколько ему известно, за текущий год только угля в России было приобретено на сумму более чем миллиард долларов. Поэтому, отметил он, отношения в торговой сфере продолжаются.

    разрыв

    «Если это выгодно нынешней власти и кто-то из этой власти на этом зарабатывает — это остается и работает», — подчеркнул он.

    По мнению украинского нардепа, «прекращение дипломатических отношений сегодня просто невозможно». 

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко не поддержал инициативу разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #дипоотношения
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