Минэнерго РФ сообщило об интересе Siemens к поставкам турбин для ТЭС в Тамани

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Москва, 9 ноября. Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил об участии Siemens в текущих конкурсах на поставку турбин для российских энергокомпаний.

«Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», — рассказал он в комментарии РИА Новости.

Кроме того, Черезов уточнил, что Siemens проявляет интерес и к участию в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Краснодарском крае на Таманском полуострове. Он также поделился прогнозами экспертов о возможном сужении рынка для поставок газовых турбин высокой мощности в связи со спадом объема строительства энергообъектов на мировом рынке.

Напомним, летом этого года немецкий концерн Siemens заявила, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым.

Из-за этого руководство компании решило разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций, а также приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями России.