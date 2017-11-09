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Минэнерго РФ сообщило об интересе Siemens к поставкам турбин для ТЭС в Тамани
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    Минэнерго РФ сообщило об интересе Siemens к поставкам турбин для ТЭС в Тамани

    12:33  9 Ноября 2017
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    Минэнерго РФ сообщило об интересе Siemens к поставкам турбин для ТЭС в Тамани

    Москва, 9 ноября. Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил об участии Siemens в текущих конкурсах на поставку турбин для российских энергокомпаний.

    «Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», — рассказал он в комментарии РИА Новости.

    Кроме того, Черезов уточнил, что Siemens проявляет интерес и к участию в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Краснодарском крае на Таманском полуострове. Он также поделился прогнозами экспертов о возможном сужении рынка для поставок газовых турбин высокой мощности в связи со спадом объема строительства энергообъектов на мировом рынке.

    Напомним, летом этого года немецкий концерн Siemens заявила, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым.

    Из-за этого руководство компании решило разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций, а также приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями России.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #siemens #турбины #поставки
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