«Плановая ротация»: ВСУ назначили нового командующего операцией в Донбассе

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Киев, 9 ноября. Новым командующим сил военной операции Киева в Донбассе назначен генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на официального представителя минобороны Украины по вопросам военной операции Андрея Лысенко. Как пояснил чиновник, «плановая ротация».

Ранее должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ пожаловались на жизнь в Донбассе в обращении к Порошенко, попросив обратить внимание на «нечеловеческие условия» проживания украинских военнослужащих в зоне конфликта.