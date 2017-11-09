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Политика
Россию возмутил визит американских военных на атомную подлодку в Индии
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    Россию возмутил визит американских военных на атомную подлодку в Индии

    14:21  9 Ноября 2017
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    Россию возмутил визит американских военных на атомную подлодку в Индии

    Москва, 9 ноября. Москва заподозрила индийских партнеров в допуске американских военнослужащих на борт атомной подлодки «Чакра» («Нерпа»), которая была взята у России в лизинг.

    Российские власти считают, что индийские коллеги совершили ряд «недружественных актов в отношении России». Например, предполагается, что в Индии допустили делегацию американских военных на атомную подлодку «Чакра», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах России.

    Отмечается, что такой визит военнослужащих США не приведет к утечке информации, однако сам факт этого визита «возмутителен».

    Россию возмутил визит американских военных на атомную подлодку в Индии

    В Индии считают, что такие подозрения со стороны России являются «конспирологической теорией», пишет Indian Defense News. Они добавляют, что Москва якобы «затягивает вопрос с ремонтом подлодки» из-за действий со стороны Индии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сша #индия #подлодка #чакра
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