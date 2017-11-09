Россию возмутил визит американских военных на атомную подлодку в Индии

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Москва, 9 ноября. Москва заподозрила индийских партнеров в допуске американских военнослужащих на борт атомной подлодки «Чакра» («Нерпа»), которая была взята у России в лизинг.

Российские власти считают, что индийские коллеги совершили ряд «недружественных актов в отношении России». Например, предполагается, что в Индии допустили делегацию американских военных на атомную подлодку «Чакра», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах России.

Отмечается, что такой визит военнослужащих США не приведет к утечке информации, однако сам факт этого визита «возмутителен».

В Индии считают, что такие подозрения со стороны России являются «конспирологической теорией», пишет Indian Defense News. Они добавляют, что Москва якобы «затягивает вопрос с ремонтом подлодки» из-за действий со стороны Индии.