Украинский посол обрушился на французских журналистов из-за Крыма

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Париж, 9 ноября. Посол Украины во Франции Олег Шамшур возмутился публикацией французского журнала Valeurs actuelles из-за того, что автор материала описал события 2014 года как реинтеграцию Крыма с Россией.

Пост, в котором дипломат обрушивается с критикой на французских журналистов, появился на странице украинского посольства в Facebook. В нем Шамшур обвиняет авторов в легитимизации якобы нарушения международного права Россией и «клевете».

«Вы легитимизируете вопиющее нарушение Россией международного права вместо того, чтобы говорить правду, которая признана международным сообществом и Организацией Объединенных Наций: на самом деле это незаконная оккупация», — заявил он.

Также, по мнению Шамшура, журналисты не должны были цитировать в материале французских политиков, которые посетили Крым после его присоединения к России.

В заключение поста дипломат решил исторически просветить авторов журнала Valeurs actuelles, призвав их проводить границу между Киевской Русью и современной Российской Федерацией. Объяснив, что называть Россией ранее существовавшее государство неправильно, Шамшур попутно обвинил Москву в якобы искажении исторической действительности и «присвоении истории другой страны».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей высказались в пользу присоединения полуострова к России. Киев результаты народного волеизъявления не признает.