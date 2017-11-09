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МВД отправило в отставку руководителей полковника Захарченко
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    МВД отправило в отставку руководителей полковника Захарченко

    12:19  9 Ноября 2017
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    МВД отправило в отставку руководителей полковника Захарченко

    Москва, 9 ноября. Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что руководители бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко были уволены. 

    Глава российского ведомства отказался перечислять имена отправленных в отставку руководителей, передает РИА Новости.

    «У нас регулярно действует принцип персональной ответственности за действия подчиненных. Руководители Захарченко пострадали», — отметил Колокольцев. 

    МВД отправило в отставку руководителей полковника Захарченко

    Напомним, 3 ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура планирует конфисковать многомиллиардное имущество Захарченко.

    В рамках расследования у Захарченко и его родственников были найдены и арестованы свыше 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов, а также более 2 миллионов евро. Офицер хранил состояние в рабочем кабинете и в автомобиле, а также в двух квартирах.

    Автор: Дана Балан
    #захарченко #мвд #колокольцев
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