МВД отправило в отставку руководителей полковника Захарченко

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Москва, 9 ноября. Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что руководители бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко были уволены.

Глава российского ведомства отказался перечислять имена отправленных в отставку руководителей, передает РИА Новости.

«У нас регулярно действует принцип персональной ответственности за действия подчиненных. Руководители Захарченко пострадали», — отметил Колокольцев.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура планирует конфисковать многомиллиардное имущество Захарченко.

В рамках расследования у Захарченко и его родственников были найдены и арестованы свыше 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов, а также более 2 миллионов евро. Офицер хранил состояние в рабочем кабинете и в автомобиле, а также в двух квартирах.