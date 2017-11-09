Десятки протестующих ворвались в здание киевской администрации

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Киев, 9 ноября. В здание киевской городской администрации ворвались десятки протестующих. По информации украинского телеканала «Прямой», ворвавшиеся требуют возобновления замороженной стройки жилья в Киеве.

Как говорится в сообщении на сайте телеканала, «в Киевскую городскую государственную администрацию ворвалось около 100 протестующих с требованием возобновить (замороженное — ред.) строительство».

Телеканал также сообщил, что киевляне вложили средства в строительство, но стройка была заморожена по решению компании. С момента приостановки строительства прошло около двух лет.

Напомним, ранее депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Владимир Назаренко оставил без света киевскую мэрию, где проходило заседание земельной комиссии.