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Украина
Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко толкают на разрыв с Россией
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    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко толкают на разрыв с Россией

    12:41  9 Ноября 2017
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    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко толкают на разрыв с Россией

    Киев, 9 ноября. Внесенное в Верховную раду предложение полностью разорвать дипломатические контакты с Россией является провокацией украинских радикалов — попыткой «партии войны» подчинить своей воле президента Петра Порошенко. По словам украинского политолога Руслана Бортникова, радикалы надеются подчинить Порошенко, заставив его отдуваться за разрыв дипотношений на международных платформах.

    «Пытаются то же самое сделать, что было сделано с общественной блокадой Донбасса — радикалы инициируют определенный процесс, продавливают его через власть, которая боится конфликта, — уверен Бортник. — А потом уже власть вынуждена отдуваться, объяснять эти непопулярные действия на международных платформах, нести имиджевые потери, переживать какие-то элементы внешней изоляции».

    Попытка «подставить президента», нацелена на его изоляцию от внешних влияний, чтобы «шантажировать его и усилить зависимость от украинских правых, украинской партии войны», считает политолог.

    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко толкают на разрыв с Россией

    В настоящее время разрыв отношений между Москвой и Киевом весьма вероятен, поскольку отвечает «патриотической» установке всех политических сил в Киеве, отмечает Бортник. Такие резкие меры осложнят переговорные процессы для самой Украины.

    «Украину обвинят в срыве Минских соглашений и в блокировании работы «Нормандской четверки», — уверен Бортник. — Это будет воспринято как политическая провокация и политическая эскалация».

    Напомним, предложение о разрыве дипотношений с Россией внес в Верховную раду депутат Иван Винник из президентской партии. При этом сам Порошенко не поддержал этот законопроект.

    Украинский политолог объяснил, зачем Порошенко толкают на разрыв с Россией

    Автор: Валенитин Меликов
    #порошенко
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