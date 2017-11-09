Суд Чикаго не взял Обаму в жюри присяжных

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Чикаго, 9 ноября. Бывшего президента США Барака Обаму не взяли в жюри присяжных города Чикаго в штате Иллинойс. Об этом сообщают американские СМИ.

8 ноября 44-й президент США в сопровождении группы охранников прибыл в суд округа Кук на собеседование к старшему окружному судье Тимоти Эвансу. После непродолжительной беседы с Обамой судья объявил, что освобождает его от исполнения обязанностей присяжного. При этом причин своего решения судья не назвал, сообщает «Ридус».

Напомним, ранее СМИ писали, что бывший глава Белого дома будет участвовать в одном из судебных процессов штата Иллинойс в качестве присяжного заседателя. Это право Обама имеет наравне с другими обычными жителями штата. У экс-президента США есть недвижимость в Чикаго.

Отмечается, что появление Обамы в суде привлекло как внимание местных СМИ, так и простых граждан — чтобы сфотографироваться с бывшим главной Белого дома, в суде выстроилась целая очередь.