Актриса из фильма о Джеймсе Бонде умерла в Германии

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Мюнхен, 9 ноября. Немецкая актриса Карин Дор, которая сыграла в одном из кинофильмов про Джеймса Бонда, скончалась в возрасте 79 лет. Об этом пишет таблоид Bild.

По данным газеты, сын артистки подтвердил эту информацию. Отмечается, что Дор скончалась в доме престарелых в Мюнхене в минувший понедельник.

Deutsches „Bond Girl“ - Karin Dor stirbt im Alter von 79 Jahren https://t.co/EBNFRTSf1w — BILD (@BILD) November 8, 2017

Актриса стала известна благодаря роли шпионки Хельги Брандт в пятом фильме «бондианы» «Живешь только дважды», пишут Дни.ру.

Кроме того, Дор сыграла в таких фильмах, как «Топаз» режиссера Альфреда Хичкока, а также в картине «Нибелунги: Месть Кримхильды».