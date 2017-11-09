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Актриса из фильма о Джеймсе Бонде умерла в Германии
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    Актриса из фильма о Джеймсе Бонде умерла в Германии

    12:23  9 Ноября 2017
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    Актриса из фильма о Джеймсе Бонде умерла в Германии

    Мюнхен, 9 ноября. Немецкая актриса Карин Дор, которая сыграла в одном из кинофильмов про Джеймса Бонда, скончалась в возрасте 79 лет. Об этом пишет таблоид Bild. 

    По данным газеты, сын артистки подтвердил эту информацию. Отмечается, что Дор скончалась в доме престарелых в Мюнхене в минувший понедельник. 

    Актриса стала известна благодаря роли шпионки Хельги Брандт в пятом фильме «бондианы» «Живешь только дважды», пишут Дни.ру.

    Кроме того, Дор сыграла в таких фильмах, как «Топаз» режиссера Альфреда Хичкока, а также в картине «Нибелунги: Месть Кримхильды».

    Автор: Дана Балан
    #актриса #германия #мюнхен #дор #бондиана
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