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Новости Сирии
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В Совфеде ответили на возможный запрет российского ТВ в США цитатой из «Брата 2»
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    В Совфеде ответили на возможный запрет российского ТВ в США цитатой из «Брата 2»

    12:06  9 Ноября 2017
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    В Совфеде ответили на возможный запрет российского ТВ в США цитатой из «Брата 2»

    Москва, 9 ноября. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал возможный запрет в США российского ТВ, процитировав героя фильма «Брат 2».

    «Я практически уверен, что наша сторона примет адекватные российские меры. Потому что терпеть такое безобразие, это я очень культурно сказал, становится невыносимо», — признался сенатор в комментарии RT.

    Джабаров вспомнил и легендарный фильм «Брат 2», процитировав главного героя ленты Данилу Багрова.

    «В чем сила? — сила в правде. Вот они (американцы) и боятся этой правды», — считает он.

     

    Напомним, ранее стало известно, что американский конгресс согласовал проект оборонного бюджета на 2018 год. В документе, в частности, содержится предложение запретить дистрибьюторам США включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #рф #видео #тв #радио
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