Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
МИД РФ считает несостоятельным заявление ОЗХО-ООН о происхождении зарина из Хан-Шейхуна
Происшествия
Югорский живодер выбросил из окна собаку собутыльника на глазах у детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Югорский живодер выбросил из окна собаку собутыльника на глазах у детей

    12:06  9 Ноября 2017
    73

    Югорский живодер выбросил из окна собаку собутыльника на глазах у детей

    Нижневартовск, 9 ноября. Житель Югры предстанет перед Нижневартовским районным судом после того, как убил в пьяном состоянии собаку своего друга, выкинув животное с четвертого этажа. 

    В тот день в июле 2017 года в гости к мужчине зашел его приятель со своей дворняжкой. Мужчины распивали спиртное, после чего сосед ушел, оставив собаку поиграть с детьми своего друга. Как сообщает Ura.ru, главе семейства что-то не понравилось в поведении собаки. Несмотря на уговоры детей, он схватил щенка и выбросил с балкона четвертого этажа. В результате домашний питомец погиб.

    В отношении югорского живодера было возбуждено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. По суду ему может грозить до полугода ареста.

    Югорский живодер выбросил из окна собаку собутыльника на глазах у детей

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        2990
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1124
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6294
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1642