Югорский живодер выбросил из окна собаку собутыльника на глазах у детей

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Нижневартовск, 9 ноября. Житель Югры предстанет перед Нижневартовским районным судом после того, как убил в пьяном состоянии собаку своего друга, выкинув животное с четвертого этажа.

В тот день в июле 2017 года в гости к мужчине зашел его приятель со своей дворняжкой. Мужчины распивали спиртное, после чего сосед ушел, оставив собаку поиграть с детьми своего друга. Как сообщает Ura.ru, главе семейства что-то не понравилось в поведении собаки. Несмотря на уговоры детей, он схватил щенка и выбросил с балкона четвертого этажа. В результате домашний питомец погиб.

В отношении югорского живодера было возбуждено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. По суду ему может грозить до полугода ареста.