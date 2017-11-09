Сирия новости 9 ноября 12.30: Абу Кемаль под огневым контролем САА, «Тахрир аш-Шам» ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо
Сирия, 9 ноября. САА при поддержке союзников установила огневой контроль над Абу Кемалем, в Алеппо продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», САА ведет обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: обеспечили продвижение САА к Абу Кемалю.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, ведут бои с ИГ1 в Абу Кемале.
«Исламское государство»: противостоит САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.
«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.
«Ахрар аш-Шам»: открыла военный институт в Хомсе.
Провинция Дамаск
На территории оазиса продолжает развиваться вооруженный конфликт между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными группировками. Напомним, боевики открыли огонь по мирным районам Дамаска. В результате обстрела пострадало несколько жителей сирийской столицы, в том числе, ранения получили дети.
В качестве ответных мер, правительственные войска начали артиллерийский обстрел зон дислокации незаконных формирований. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) фиксирует артобстрелы позиций радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также в окрестностях населенных пунктов Нашабия, Дума и Арбин. С воздуха САА поддерживают сирийские ВВС.
Провинция Алеппо
На западе провинции Алеппо продолжается противостояние между «Тахрир аш-Шам» и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что в эпицентре боевых действий находится район Шейх Сулейман. Ранее сообщалось, что столкновения между боевиками отмечались недалеко от поселений Дарат Изза и Хан аль-Асаль. Для усиления позиций сторонникам «Джебхат ан-Нусры» пришлось перебросить в Алеппо подкрепление из Идлиба. Обе стороны конфликта несут значительные потери.
Провинция Хомс
Военный институт группировки «Ахрар аш-Шам» открылся на севере Хомса. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@suriyahurra744).
В районе населенного пункта Ар-Растан Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации радикальных формирований. Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011). Ранее сообщалось о перестрелках между сирийской армией и радикальной группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»1 недалеко от поселения Талль-Бисса. Напомним, к северу от административного центра региона действует режим прекращения огня. Перемирие заключено между правительственными войсками и «умеренной оппозицией». Столкновения с «Джебхат ан-Нусрой»1 и союзными ей радикальными исламистскими формированиями продолжаются.
Провинция Дейр-эз-Зор
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзных сил продолжает освобождение последнего оплота «Исламского государства»1 в Сирии, города Абу Кемаль. Напомним, вчера правительственные войска под прикрытием ВКС РФ достигли границ стратегически важного населенного пункта и начали штурм. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@ Syriawar2017), на территории города идут ожесточенные бои. Другой Twitter-канал (@ MIG29_) передает, что Сирийская арабская армия (САА) установила огневой контроль над поселением. Источник в Twitter (@Filip_1980) пишет, что на северо-востоке города начались работы по разминированию зачищенных от террористов кварталов.
Ирак
Информационное агентство Iraqi News сообщает, что в городе Рава, являющимся последним прибежищем террористов «Исламского государства» в провинции Анбар, находится около 300 семей мирных жителей. Радикальные исламисты не позволяют гражданскому населению покинуть город, чтобы в случае воздушных атак использовать людей в качестве живого щита. Напомним, 5 ноября командование иракской армии объявило о начале операции по освобождению города Рава от террористов ИГИЛ1. Этот населенный пункт наряду с зачищенным ранее Аль-Каимом, считается последней точкой дислокации ИГ в провинции Анбар.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)