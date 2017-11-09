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Роскомнадзор раскритиковал идею биометрической идентификации детей
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    Роскомнадзор раскритиковал идею биометрической идентификации детей

    12:24  9 Ноября 2017
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    Роскомнадзор раскритиковал идею биометрической идентификации детей

    Москва, 9 ноября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил против биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России. Об этом он заявил на VIII Международной конференции «Защита персональных данных».

    Жаров подчеркнул, что в настоящее время ряд производителей серьезно рассматривают вопрос внедрения голосовой аутентификации.

    «Необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — обратил внимание глава Роскомнадзора.

    Роскомнадзор раскритиковал идею биометрической идентификации детей

    В октябре стало известно, что операторы сотовой связи получат возможность удалить из своих баз анонимных абонентов.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дети #россия #роскомнадзор #биометрическая идентификациия
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