Роскомнадзор раскритиковал идею биометрической идентификации детей
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Москва, 9 ноября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил против биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России. Об этом он заявил на VIII Международной конференции «Защита персональных данных».
Жаров подчеркнул, что в настоящее время ряд производителей серьезно рассматривают вопрос внедрения голосовой аутентификации.
«Необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — обратил внимание глава Роскомнадзора.
В октябре стало известно, что операторы сотовой связи получат возможность удалить из своих баз анонимных абонентов.